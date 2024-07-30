Так женщина пыталась обезопасить себя от выдуманных аферистов.

Мошенники обманули 59-летнюю жительницу Советского округа. Женщина потеряла 3,74 млн рублей.

Как сообщили в полиции, омичке позвонила девушка, якобы представитель сотовой компании. После обновления личных данных и смены тарифа, на которые согласилась пенсионерка, ей пришло сообщение о входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги» с другого номера. Текст сообщения гласил: если вход совершала не она, необходимо позвонить по указанному номеру.

Женщина позвонила. Ей ответил мужчина, якобы руководитель по защите прав потребителей банковских услуг. Он сообщил, что преступники скачали с портала «Госуслуги» все документы пенсионерки и теперь могут оформить на нее кредиты. Чтобы этого не произошло, женщине необходимо самой взять займы и перевести деньги на «безопасный счет».

Пенсионерка выполняла инструкции преступников в течение месяца. За это время она оформила три кредита и перевела все деньги на счета аферистов. Только рассказав обо всем родственникам, она поняла, что ее обманули.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и теперь разыскивают аферистов.