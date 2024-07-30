Количество мест ограничено. Программа мероприятия и дата продажи билетов пока не озвучиваются.

В ХК «Авангард» анонсировали презентацию нового состава команды. Мероприятие намечено на 30 августа и впервые пройдет внутри «G-Drive Арены». Предыдущая презентация происходила возле домашнего дворца «ястребов». Следовательно, в этом году количество мест ограничится вместимостью ледового стадиона, 12 тыс. человек.

В клубе пояснили, что попасть на действо смогут в первую очередь владельцы абонементов на новый сезон. Им дадут по два пригласительных: после появления абонемента в личном кабинете откроется доступ к мероприятию. С 1 по 15 августа появится возможность оформить два бесплатных билета на любые свободные места.

С 16 августа стартует второй этап – для членов Программы Лояльности в статусе Капитан, Ассистент или Игрок. Они смогут оформить билеты за накопленные баллы.

Можно приобрести билеты и за деньги, оплатив их стоимость частично (используя также баллы) или полностью, тогда потраченная сумма вернется кешбэком в виде баллов Программы Лояльности.

Об открытой продаже билетов и об основных фишках мероприятия в клубе обещают сообщить позднее.