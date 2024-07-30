Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина выбился из сил и едва не утонул.
Сотрудники ОМОНа омской Росгвардии спасли на Иртыше тонущего мужчину. Его заметили при патрулировании в районе моста имени 60-летия Победы.
Как сообщили в Росгвардии, омич выбился из сил и не мог добраться до берега. Сотрудники ОМОНа бросились ему на помощь, подали спасательную веревку и помогли мужчине взобраться на катер. Спасенный омич рассказал, что пытался переплыть реку, но его унесло далеко по течению.
Мужчине оказали медицинскую помощь.
·Происшествия

Мужчина выбился из сил и едва не утонул.
Сотрудники ОМОНа омской Росгвардии спасли на Иртыше тонущего мужчину. Его заметили при патрулировании в районе моста имени 60-летия Победы.
Как сообщили в Росгвардии, омич выбился из сил и не мог добраться до берега. Сотрудники ОМОНа бросились ему на помощь, подали спасательную веревку и помогли мужчине взобраться на катер. Спасенный омич рассказал, что пытался переплыть реку, но его унесло далеко по течению.
Мужчине оказали медицинскую помощь.