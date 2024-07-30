Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Омске близится к завершению ремонт 9 дорог, средств на которые были выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщил мэр города Сергей Шелест, более чем на 80 % завершены работы на улицах 60 лет Победы, 6-я Шинная, Омская и Гусарова.

– Почти на всех объектах подрядчики завершают укладку верхнего слоя асфальта, установку бордюров, обустройство технических и пешеходных тротуаров. Также на финише работы на улицах Заозерная, Коммунальная, на Театральной площади, Волочаевская. Здесь осталось установить дорожные знаки, нанести разметку, заменить ограждения, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ремонт улицы Маяковского завершен на 65 %. Сейчас там укладывают тротуарную плитку на всем протяжении дороги. А пока власти готовятся выбрать подрядчиков для ремонта дорог в 2025 году. Планируется обновить улицы Воровского, Заозерную, Герцена, Ленина, 7-ю Северную.