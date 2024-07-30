Омск-Информ
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·Происшествия

12-летняя девочка оказалась в больнице.

Вчера в 20:10 стало известно о дорожно-транспортном происшествии на улице Мельничной, на Левобережье Омска. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 12-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате подросток оказалась в больнице. А полицейские начали проверку.   

·Происшествия

12-летняя девочка оказалась в больнице.

Вчера в 20:10 стало известно о дорожно-транспортном происшествии на улице Мельничной, на Левобережье Омска. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 12-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате подросток оказалась в больнице. А полицейские начали проверку.   