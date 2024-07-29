Омск-Информ
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·Общество

Руководителя федерального СК интересует, как продвигается расследование.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, как продвигается расследование уголовного дела, которое завели из-за незаконной выдачи разрешения на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Омске.  

Выдачей разрешения занималось ООО «Причал-55». Из-за того, что здания начали строить на территории, которая не предназначалась для жилой застройки, на стенах близлежащих многоэтажек появились трещины и сломались трубопроводы. В результате помещения затопило из канализации.

Ранее Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственный комитет России по Омской области занимается расследованием уголовного дела.

·Общество

Руководителя федерального СК интересует, как продвигается расследование.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, как продвигается расследование уголовного дела, которое завели из-за незаконной выдачи разрешения на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Омске.  

Выдачей разрешения занималось ООО «Причал-55». Из-за того, что здания начали строить на территории, которая не предназначалась для жилой застройки, на стенах близлежащих многоэтажек появились трещины и сломались трубопроводы. В результате помещения затопило из канализации.

Ранее Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственный комитет России по Омской области занимается расследованием уголовного дела.