Водитель пассажирского автобуса устроил ДТП с четырьмя машинами.

Сегодня, 29 июля, в Марьяновском районе произошла авария с пассажирским автобусом. Очевидцы сообщили о ДТП в 12:30. По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса Ford ехал по подъездной дороге к Марьяновке. Во время движения по 1 км он врезался в Nissan, который остановился на дороге.

От удара машина продвинулась вперед и врезалась в остановившийся автомобиль Subaru, который, в свою очередь, сдвинулся вперед и столкнулся с КамАЗом, который ехал в попутном направлении.

В момент ДТП автобус ехал по маршруту Омск – Шербакуль, в салоне находились 7 пассажиров. Никто из них не пострадал. Однако в результате аварии в больницу попали два пассажира автомобиля Nissan – 9-летний и 11-летний мальчики. Полиция проводит проверку.