Мужчина просил деньги у сожительницы на спиртное, а когда женщина отказала, пошел на преступление.

В полицию обратилась 44-летняя омичка, которая рассказала, что у нее пропало золотое кольцо с камнем и смартфон. Сумма ущерба составила 39 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что у женщины возник конфликт с сожителем из-за денег. Мужчина просил, а потом требовал у омички деньги на алкоголь, но, когда она отказала, отобрал кольцо и смартфон, а затем скрылся.

Сотрудники УМВД нашли 42-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. На допросе мужчина рассказал, что сдал телефон в ломбард за 4 тыс. рублей. Вырученные средства потратил на спиртное.

К счастью, от кольца омич не успел избавиться, так что его вернут владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее мужчина уже был судим за кражу, грабеж и неуплату алиментов своим детям.