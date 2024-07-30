При этом будет не особенно жарко: днем воздух прогреется максимум до +22 градусов.

Сегодня утром омичей ожидает пасмурная погода, а днем прогнозируется дождь с грозой, сообщает сервис «Яндекс.Погода». Температура воздуха не будет слишком высокой – максимум +21...+22 градуса.

Прохладным и пасмурным выдастся и вечер вторника – столбик термометра будет колебаться в районе отметок +19...+21 градус.

На пару градусов теплее днем будет в ряде районов Омской области, однако и там не обойдется без кратковременных дождей с грозами.