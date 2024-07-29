Оплата с помощью кошачьей лапки добавит веселья и игры в рутинный процесс покупки товаров и услуг, что особенно понравится детям и подросткам.

Сбер объявил о старте продаж нового фигурного платежного стикера в форме кошачьей лапки для детей, молодежи и для всех котолюбителей. Стикер в форме кошачьей лапки доступен в двух цветах – белом и голубом – и сочетает в себе современные технологии бесконтактных платежей с милым дизайном. Его удобно прикрепить к мобильному телефону и производить платежи одним мягким прикосновением лапки.

– Мы стремимся сделать платежный процесс не только удобным, но и веселым. Молодое поколение мы хотим вдохновить стикером-лапкой на использование безналичных платежей и показать, что финансовая грамотность – это не скучно. Кроме того, теперь ребенку или подростку не нужно носить с собой карту и переживать, что ты забудешь или потеряешь ее и останешься без возможности оплаты в неподходящий момент. А взрослых клиентов порадует необычный дизайн и добавит веселья и игры в рутинный процесс оплаты, – сообщил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Стикер-лапка уже доступен для заказа в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка. Количество стикеров ограничено.

Для заказа стикера-лапки ребенку в возрасте от 6 до 13 лет в приложении СберБанк Онлайн необходимо нажать на «Оформить карту или счет», далее выбрать – «Детскую», нажать «Другие карты» и выбрать «СберКарта Стикер для детей 6–13 лет».

Остальные желающие в возрасте от 14 лет могут заказать стикер-лапку на сайте Сбера, заполнив заявку на странице платежного стикера, или в приложении СберБанк Онлайн нажать «Оформить карту или счет», далее выбрать «Дебетовую» – «Другие карты» – «СберКарта Стикер».

ПАО «Сбербанк» ИНН 7707083893. Реклама