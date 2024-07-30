Из-за постоянно ухудшающейся экологической обстановки грибы, изготовленные промышленным способом, гораздо безопаснее для здоровья.

В этом году омичам предсказывали хороший урожай грибов. Прогноз оправдался, однако грибы, несмотря на их пользу, тоже не всегда безопасны для здоровья. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

– В современном мире, на фоне ежегодно ухудшающейся экологической обстановки, употреблять в пищу можно грибы, произведенные промышленным способом. Опять же, с учетом сложной идентификации каждого гриба, места его сбора, грибы лучше не консервировать. Лучше приобретать в легальных торговых точках необходимое количество свежих грибов, произведенных промышленным способом, – сказал Неронов.

При этом гастроэнтеролог отметил и пользу грибов – так, они содержат микроэлементы, клетчатку, пребиотики. Но еще в них могут быть токсины и яды.

– А также некоторые компоненты, такие как хитин – он вообще не переваривается. Поэтому с точки зрения гастроэнтерологии это продукт неоднозначный. Не приобретайте консервированные грибы у незнакомых лиц, не собирайте грибы, в которых сомневаетесь, не ешьте их в сыром виде, не употребляйте большие количества на регулярной основе, не употребляйте их одновременно с большим количеством алкоголя и не кормите грибами маленьких детей, – добавил доктор медицинских наук.

Ну а если вы все же набрали целую корзину грибов, то для их приготовления лучше использовать варку либо тушение. И только после того, как они пройдут термообработку, их можно будет обжарить.