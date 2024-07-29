Первыми студентами классического университета стали 55 абитуриентов, зачисленных по особой, отдельной и целевой квотам.

Сегодня изданы приказы по приоритетному этапу зачисления на бюджетные места в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Первыми студентами стали 55 абитуриентов, зачисленных по особой, отдельной и целевой квотам.

Более 130 абитуриентов приняли участие в конкурсе. До 28 июля они предоставили оригинал документа об образовании в приемную комиссию вуза. В итоге по особой квоте (дети-сироты, инвалиды) зачислено 25 человек, 16 – по отдельной (участники СВО и их дети). 11 абитуриентов поступили по направлениям от предприятий (целевая квота). В числе заказчиков – ГК Титан, ОНИИП, служба судебных приставов, органы власти.

В приказ о приоритетном зачислении включены три победителя российских олимпиад школьников, подтвердивших свои олимпиадные результаты 75 баллами по профильному предмету ЕГЭ. Двое из них поступили на юриспруденцию, один – на лингвистику.

После приоритетного зачисления изменилась ситуация в основном конкурсе: туда передано почти 200 бюджетных мест. Главное условие участия в конкурсе – предоставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию или подать его через портал «Госуслуги» до 15:00 3 августа.