Диетолог пояснила, что энергия, получаемая от кофе, берется у собственного организма, создавая своего рода долг. А долги принято отдавать.

Чашечка кофе помогает быстрее проснуться утром или поддержать рабочий ритм в послеобеденные часы. Но, как известно, этим напитком не стоит злоупотреблять. Диетолог Нурия Дианова рассказала о факторах, подтверждающих этот тезис.

– Энергия, которую человек получает от напитка, заимствуется у собственного организма, создавая долговую нагрузку. Каждая чашка кофе действует как маленький кредит, который вам придется вернуть, – отмечает эксперт.

Под этим метафорическим высказыванием Дианова имеет в виду то, что платой за избыточное потребление кофе могут выступить негативное функционирование мозга и других органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. А для людей с нарушением сердечного ритма или эрозивно-язвенной болезнью желудка бодрящий напиток может вовсе быть противопоказан.

Есть у кофе и еще один минус, менее очевидный:

– Кофе может снижать эффективность некоторых лекарственных препаратов, поэтому его употребление следует согласовывать с врачом.

Диетолог советует не выпивать более двух чашек кофе в день, особенно утром и днем, чтобы поддерживать оптимальный уровень энергии. Если же любовь к нему безгранична, то лучше не экономить и выбирать качественные сорта – для здоровья это имеет решающее значение. А о дешевых заменителях стоит забыть.