Военнослужащего оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему. Его уличили в покупке через интернет наркотических средств для личных нужд. А потом он забрал «закладку» в указанном месте.

В этот же день служивого задержали полицейские, которые изъяли наркотики.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.