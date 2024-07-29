В этом старушке помог Кировский районный суд.

Кировский районный суд Омска рассмотрел иск пенсионерки из многоэтажного дома на улице Дианова к соседу, нарушающему ее тишину и покой. Житель квартиры с нижнего этажа днем и ночью стучал по стенам, по полу и батареям. Несколько раз она обращалась в правоохранительные органы, но тщетно. И вот, наконец, лайфхак по борьбе с шумным соседом был поддержан судом. Тот самый неугомонный житель отрицал, что вел себя излишне громко.

Установлено, что в 2022–2023 годах пенсионерка в тандеме со старшей по дому несколько раз обращались в полицию. Вступившим в законную силу постановлением административной комиссии Кировского округа сосед привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по ст. 48 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.

Другие соседи подтвердили наличие посторонних шумов в круглосуточном режиме. Суд нашел исковые требования обоснованными и удовлетворил их. Любителя ночных стуков обязали заплатить старушке 25 тысяч рублей.

Ответчик попытался оспорить это решение, однако Омский областной суд посчитал доводы ответчика необоснованными.