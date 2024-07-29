После завершения реконструкции бульвара Архитекторов этот маршрут будет следовать по видоизменной схеме.

Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал о судьбе автобусного маршрута № 28. Он был запущен весной в связи с перекрытием бульвара Архитекторов, где сейчас ведется масштабная реконструкция.

– Этот маршрут был запущен на период, когда было закрыто движение через перекресток бульвар Архитекторов – ул. 70 лет Октября – ул. Степанца. Этот маршрут обеспечивал вывоз пассажиров в утреннее время в центральную часть города. По отзывам омичей, решение было достаточно удачным, – сказал Кормилец в ходе прямой линии в редакции «Вечернего Омска». – После того как открыли сквозное движение в ограниченном объеме через перекресток бульвар Архитекторов – ул. 70 лет Октября – ул. Степанца мы 28-й маршрут несколько видоизменили, продлили его и планируем, что он продолжит свою работу и после завершения ремонта дороги по бульвару Архитекторов так же, как и 78-й маршрут.

Сейчас автобус № 28 ходит от площади Победы до микрорайона Прибрежного.