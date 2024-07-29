Объект возведет компания Юлии Дмитриенко на бульваре Заречном. Места там не так уж много.

На Левобережье Омска хотят построить еще один жилой дом высотой 11 этажей. За этот объект взялась компания «Специализированный застройщик «МОД» Юлии Дмитриенко. Любопытно, что имя этого предпринимателя не на слуху.

Проект строительства уже прошел экспертизу. Документы готовило ООО «Первый проектный», в роли экспертной организации выступило ООО «Архстройэксперт», сообщает «Город 55». Здание будет возведено на земельном участке с кадастровым номером 55:36:110101:2114, находящемся в частной собственности. Кадастровая стоимость земли составила 22 млн рублей.

Жилой дом возведут в густонаселенной части Левобережья. Рядом с ним расположены другие многоэтажные дома, детский сад и школа.

Напомним, что на Левом берегу строят жилые комплексы две иногородние компании: екатеринбургская «Брусника» – «Кварталы Драверта» на пустыре в районе улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей; а питерский «Эталон» – «Зеленую Реку» в районе улицы Волгоградской.