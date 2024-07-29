Омск-Информ
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·Общество

Речь идет о единовременных выплатах, выплатах в связи с потерей имущества и на капитальный ремонт жилищ.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ходе выплат жителям Омской области, пострадавшим в результате паводка на севере региона. На сегодняшний день их получили около 9 тыс. человек.

– Единовременную выплату получили 8693 человека, еще 538 граждан получили 50 или 100 тысяч в связи с утратой имущества. Кроме того, жители начали получать выплаты на капитальный ремонт из расчета 7 тысяч рублей за кв. метр, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

В связи с паводком на севере региона вводился режим чрезвычайной ситуации. Федеральные власти поставили задачу восстановить жилье пострадавших до холодов.

·Общество

Речь идет о единовременных выплатах, выплатах в связи с потерей имущества и на капитальный ремонт жилищ.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ходе выплат жителям Омской области, пострадавшим в результате паводка на севере региона. На сегодняшний день их получили около 9 тыс. человек.

– Единовременную выплату получили 8693 человека, еще 538 граждан получили 50 или 100 тысяч в связи с утратой имущества. Кроме того, жители начали получать выплаты на капитальный ремонт из расчета 7 тысяч рублей за кв. метр, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

В связи с паводком на севере региона вводился режим чрезвычайной ситуации. Федеральные власти поставили задачу восстановить жилье пострадавших до холодов.