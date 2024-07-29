Омск-Информ
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·Общество

Юрий Суслов занимался пассажирскими перевозками и строительным бизнесом.

В Омской области простились с 52-летним Юрием Сусловым, год назад ушедшим добровольцем. Он  проходил службу на должности механика-водителя отделения противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона и погиб на СВО еще 12 июля. Об этом сообщается в паблике Москаленского отделения «Единой России».

У Юрия Суслова был бизнес, касающийся строительных работ и пассажирских перевозок. ИП ликвидировано в связи с его смертью. Помимо этого, предприниматель активно занимался меценатством.

За проявленный героизм Суслова наградили орденом Мужества посмертно.

2508
·Общество

Юрий Суслов занимался пассажирскими перевозками и строительным бизнесом.

В Омской области простились с 52-летним Юрием Сусловым, год назад ушедшим добровольцем. Он  проходил службу на должности механика-водителя отделения противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона и погиб на СВО еще 12 июля. Об этом сообщается в паблике Москаленского отделения «Единой России».

У Юрия Суслова был бизнес, касающийся строительных работ и пассажирских перевозок. ИП ликвидировано в связи с его смертью. Помимо этого, предприниматель активно занимался меценатством.

За проявленный героизм Суслова наградили орденом Мужества посмертно.

2508