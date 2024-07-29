Омск-Информ
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·Общество

Горожане почтенного возраста получат именные поздравления перед Днем города.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что на сегодняшний день в городе проживают 70 долгожителей в возрасте 100 и более лет. Их планируют поздравить с наступающим Днем города, к одному из долгожителей мэр приедет лично.

Больше всего горожан почтенного возраста проживает в Советском и Центральном округах – 19 и 18 человек соответственно. По 13 долгожителей в Кировском и Октябрьском округах. Семеро живут в Ленинском.

·Общество

Горожане почтенного возраста получат именные поздравления перед Днем города.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что на сегодняшний день в городе проживают 70 долгожителей в возрасте 100 и более лет. Их планируют поздравить с наступающим Днем города, к одному из долгожителей мэр приедет лично.

Больше всего горожан почтенного возраста проживает в Советском и Центральном округах – 19 и 18 человек соответственно. По 13 долгожителей в Кировском и Октябрьском округах. Семеро живут в Ленинском.