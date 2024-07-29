Омск-Информ
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·Общество

Жителям города и области обещают дожди, туманы и при этом тепло. 

Синоптики озвучили прогноз на понедельник, 29 июля. По данным Гидрометцентра, рабочая неделя обещает быть теплой. Ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. 

При этом ночью вероятны кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем местами кратковременные дожди, грозы. При грозе возможны порывы ветра до 15–18 м/с.

Во вторник, 30 июля, характер погоды не изменится. Удивительно, что тенденция к выпадению осадков и тепло в регионе сохраняются на протяжении всего июля. 

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·Общество

Жителям города и области обещают дожди, туманы и при этом тепло. 

Синоптики озвучили прогноз на понедельник, 29 июля. По данным Гидрометцентра, рабочая неделя обещает быть теплой. Ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. 

При этом ночью вероятны кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем местами кратковременные дожди, грозы. При грозе возможны порывы ветра до 15–18 м/с.

Во вторник, 30 июля, характер погоды не изменится. Удивительно, что тенденция к выпадению осадков и тепло в регионе сохраняются на протяжении всего июля. 

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