Омск-Информ
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·Общество

Она перестала выходить на связь с родными.
Сотрудники полиции объявили в розыск 39-летнюю Татьяну Иванцову. О ее пропаже сообщила сестра омички, проживающая в другом городе.
Пропавшая женщина 13 февраля 2022 года улетела в Стамбул и в обратном направлении границу Российской Федерации не пересекала. Уже долгое время она не выходит на связь.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать женщину, позвоните в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19.
·Общество

Она перестала выходить на связь с родными.
Сотрудники полиции объявили в розыск 39-летнюю Татьяну Иванцову. О ее пропаже сообщила сестра омички, проживающая в другом городе.
Пропавшая женщина 13 февраля 2022 года улетела в Стамбул и в обратном направлении границу Российской Федерации не пересекала. Уже долгое время она не выходит на связь.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать женщину, позвоните в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19.