Омск-Информ
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·Авто

Фотографии автомобилей нарушителей появились в соцсетях.
Омичи пожаловались на гостей праздника Сабантуй на «Зеленом острове». По словам горожан, приезжающие на автомобилях бросали транспорт на газонах.
Напомним, Сабантуй состоялся вчера. На празднике работало около 20 площадок для детей и взрослых. Ранее сообщалось, что его посетили около 40 тыс. омичей.
·Авто

Фотографии автомобилей нарушителей появились в соцсетях.
Омичи пожаловались на гостей праздника Сабантуй на «Зеленом острове». По словам горожан, приезжающие на автомобилях бросали транспорт на газонах.
Напомним, Сабантуй состоялся вчера. На празднике работало около 20 площадок для детей и взрослых. Ранее сообщалось, что его посетили около 40 тыс. омичей.