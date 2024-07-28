Они будут кратковременными и пройдут местами по региону.

По данным Обь-Иртышского УГМС, начало недели в Омской области будет дождливым. В понедельник местами ожидается гроза и кратковременный дождь. Температура воздуха составит +20...25 градусов, порывы ветра могут достигать 15–18 м/c. Во вторник будет +19...24 градуса и кратковременный дождь. К среде потеплеет до +22...27 градусов.

В Омске, по данным открытых интернет-источников, в понедельник и вторник также возможны небольшие дожди. В среду ожидается ясная погода.

К концу недели в городе потеплеет. В четверг ожидается до 28 градусов, а в пятницу – до 27 градусов.