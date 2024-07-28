Омск-Информ
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·Авто

Мероприятие планируется сегодня во второй половине дня.
Сегодня в Советском парке состоится фестиваль «Безопасный город – безопасные дороги». С 14:00 до 18:00 омичи могут посетить выставку ретроавтомобилей ГИБДД и познакомиться с историей дорожной безопасности.
Для гостей также подготовили игры и конкурсы. У водителей есть возможность получить советы от инспекторов ГИБДД.
·Авто

Мероприятие планируется сегодня во второй половине дня.
Сегодня в Советском парке состоится фестиваль «Безопасный город – безопасные дороги». С 14:00 до 18:00 омичи могут посетить выставку ретроавтомобилей ГИБДД и познакомиться с историей дорожной безопасности.
Для гостей также подготовили игры и конкурсы. У водителей есть возможность получить советы от инспекторов ГИБДД.