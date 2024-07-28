Женщине удалось не потерять свои сбережения и не набрать кредитов.

Мошенники пытались украсть деньги омички, но не сумели. Как сообщили в полиции, женщине позвонил якобы представитель оператора сотовой связи и поинтересовался качеством услуг. Женщина пожаловалась на прерывающиеся звонки, тогда звонивший предложил ей это исправить. Омичка поверила и передала мужчине коды из сообщений, которые позволили ему получить доступ к аккаунту женщины на «Госуслугах».

– После этого он в открытую говорит: «Я – мошенник и сейчас оформлю кредиты через «Госуслуги» под залог вашей квартиры, – рассказала омичка.

Вскоре омичка начала получать уведомления и звонки из банков об одобрении кредитов. Она заблокировала все заявки и обратилась в полицию.