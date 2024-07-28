Омск-Информ
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·Происшествия

Ее тело пока не нашли, но подруга девушки видела, как девушка вошла в реку и не вернулась.
Пропавшая 15-летняя школьница, которую в последний раз видели на берегу Оми, считается погибшей. Она утонула.
Подруга девушки рассказала полицейским, что они вдвоем выпивали алкоголь на берегу реки в районе остановки «Дом Туриста». Как сообщает «СуперОмск», одна из них пошла искупаться и скрылась под водой.
Отметим, что тело девочки до сих пор не нашли.
·Происшествия

Ее тело пока не нашли, но подруга девушки видела, как девушка вошла в реку и не вернулась.
Пропавшая 15-летняя школьница, которую в последний раз видели на берегу Оми, считается погибшей. Она утонула.
Подруга девушки рассказала полицейским, что они вдвоем выпивали алкоголь на берегу реки в районе остановки «Дом Туриста». Как сообщает «СуперОмск», одна из них пошла искупаться и скрылась под водой.
Отметим, что тело девочки до сих пор не нашли.