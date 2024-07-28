Осадков сегодня не ожидается, а температура воздуха будет комфортной для прогулок.

Переменная облачность и до +22 градусов ожидается в Омске в воскресенье, 28 июля. Осадков на сегодня не прогнозируется.

В течение всего дня будет дуть легкий ветер южного и юго-западного направлений. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Аналогичная погода ожидается в Омске и в начале рабочей недели. Согласно предварительному прогнозу, вечером в понедельник, 29 июля, пройдет дождь.