По словам владельца, у него нет сил, чтобы развивать этот бизнес дальше.

Предприниматель из Омска выставил на продажу ритуальный бизнес. За оптовый магазин и цех производству гробов, венков и другой похоронной атрибутики бизнесмен хочет выручить 120 млн рублей. По словам продавца, он реализует актив, чтобы «пожить для себя».

– Нет сил, чтобы развивать это дальше. Хочется пожить для себя, – указано в объявлении. – Сейчас компания задействует свой потенциал лишь на 15%, есть варианты для развития (были бы силы). Готовы передать это все в энергичные руки и помочь первое время.

Отметим, что актив реализуется не в первый раз. Видимо, силы продавца действительно на исходе.