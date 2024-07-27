Минобр прорабатывает разные модели организации процесса обучения на конец этого года, когда здание будет готово.

Здание химико-технологического лицея, который сейчас строится в микрорайоне Кузьминки на Левобережье, готово более чем на 80 %, сообщили в региональном Минобре. Лицей рассчитан на 1122 места. Обучение детей начнется в конце текущего года.

– Откроем общеобразовательные и профильные классы, введем программы дополнительного образования. Сейчас прорабатываем различные модели организации образовательного процесса на конец этого года, когда здание будет готово. В полную силу лицей заработает уже в 2025 году, – заявил министр образования региона Иван Кротт.

Сейчас на строительной площадке трудятся более 180 человек, работа идет в графике. В новом лицее будет два корпуса, большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал с балконом и большой спортивный зал. Образовательное учреждение строится на условиях государственно-частного партнерства.