Женщину обманули, сообщив, что с ее счета на Украину переведены 200 тысяч рублей и за это грозит уголовная ответственность.

Женщина-врач из Омска стала жертвой дистанционных мошенников, отдав злоумышленникам свои сбережения, накопленные за 10 лет. Преступники «развели» ее с помощью мнимой «украинской угрозы».

Медик получила сообщение в мессенджере Telegram от якобы главного врача больницы, где она долгое время трудилась. В сообщении говорилось, что нужно связаться с руководством областного Минздрава и оказать помощь правоохранительным органам.

– Я перезвонила и узнала, что четыре человека с лечебного учреждения, где я работала, попали в очень серьезную ситуацию, информация конфиденциальная и со мной будут работать сотрудники ФСБ, – рассказала омичка в полиции. – Через 10–15 минут мне перезвонили и сообщили, что у меня взломали корреспондентский счет, сняли 200 тысяч рублей и перевели на счета Украины. За это мне грозит тюремный срок за якобы пособничество. Я испугалась и стала выполнять все действия, которые мне предлагались.

Следуя инструкциям, женщина за неделю перевела аферистам свои накопления за десять лет – 2 млн 200 тыс. рублей. Лишь когда они попросили оформить кредит, врач поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленников сейчас ищут.