Женщину филигранно «развела» лжесотрудница оператора мобильной связи.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 46-летняя жительница Омска. В минувший понедельник, 22 июля, ей позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей оператора мобильной связи. Собеседница сообщила омичке, что ее договор на оказание услуг истекает и нужно его переоформить.

Для этого «оператор» попросила сообщать ей коды из смс-сообщений, в том числе для входа в личный кабинет портала «Госуслуги». А дальше началась классика.

– В ходе разговора собеседница сообщила потерпевшей, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит и для предотвращения негативных последствий необходимо провести несколько операций по счетам, – рассказали о схеме «развода» в прокуратуре. – В результате женщина перевела на якобы «безопасные счета», которых не существует, все свои сбережения на общую сумму 4,8 млн рублей.

С начала текущего года в Омской области произошло уже 3250 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб приближается к 900 млн рублей.