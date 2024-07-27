Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Инцидент произошел накануне в Кормиловском районе области. Ребенок в больнице.

Вечером в пятницу, 26 июля, в Кормиловском районе Омской области произошел несчастный случай, в результате которого пострадал ребенок. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, выпала двухлетняя девочка.

– Ребенок доставлен в медицинское учреждение и находится под присмотром врачей, – сообщили в полиции.

Обстоятельства несчастного случая сейчас устанавливаются.

·Происшествия

Инцидент произошел накануне в Кормиловском районе области. Ребенок в больнице.

Вечером в пятницу, 26 июля, в Кормиловском районе Омской области произошел несчастный случай, в результате которого пострадал ребенок. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, выпала двухлетняя девочка.

– Ребенок доставлен в медицинское учреждение и находится под присмотром врачей, – сообщили в полиции.

Обстоятельства несчастного случая сейчас устанавливаются.