Омск-Информ
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·Общество

При этом сохранится теплая летняя погода. 

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на субботу, 27 июля. В этот день сохранится теплая и дождливая погода.

Так, ночью ожидается +14...+19 градусов, днем до +22...+27 градусов.  При этом велика вероятность осадков, особенно в ночные часы. Сильные дожди обещают ночью, а днем уже кратковременные. Возможны гроза и порывы ветра до 15-20 м/с 

В воскресенье, 28 июля, немного похолодает, до +19...+24 градусов в дневные часы. 

·Общество

При этом сохранится теплая летняя погода. 

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на субботу, 27 июля. В этот день сохранится теплая и дождливая погода.

Так, ночью ожидается +14...+19 градусов, днем до +22...+27 градусов.  При этом велика вероятность осадков, особенно в ночные часы. Сильные дожди обещают ночью, а днем уже кратковременные. Возможны гроза и порывы ветра до 15-20 м/с 

В воскресенье, 28 июля, немного похолодает, до +19...+24 градусов в дневные часы. 