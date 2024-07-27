Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что люди сами дают согласие на передачу личных данных.
Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что в каждом телефоне существуют заводские программы, гарантирующие передачу данных. Это не хакерские «примочки», а правда жизни.
- Большинство людей представляют себе слежку через телефон как нечто шпионское и хакерское. Нормальным людям достаточно понимания того, что телефон жив, на нем стоит антивирус и странностей не замечено, - пояснил Кузякин ТАСС.- Но проблема в том, что на каждом смартфоне прямо с завода уже гарантированно стоит несколько программ, которые ведут фиксацию, протоколирование и передачу различных данных, собираемых негласно. И самое ужасное, что доступ к ним имеет неограниченный круг лиц, который может включать не только спецслужбы других стран, но даже школьников на аутсорсинге и просто скучающих айтишников.
По словам специалиста, большинство пользователей добровольно соглашаются на подобное положение дел.
- Мы даем такие разрешения банковским приложениям, сервисам доставки пиццы, службам такси, звонилкам и мессенджерам. И в каждом таком соглашении написано, что данные могут передаваться третьим лицам. А это значит всем! - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что некоторые сервисы намеренно используют подобные системы, чтобы знать предпочтения клиента: банки, дилерские автоцентры.