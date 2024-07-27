Омск-Информ
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·Общество

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин  заявил, что люди сами дают согласие на передачу личных данных.

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что в каждом телефоне существуют заводские программы, гарантирующие передачу данных. Это не хакерские «примочки», а правда жизни.

- Большинство людей представляют себе слежку через телефон как нечто шпионское и хакерское. Нормальным людям достаточно понимания того, что телефон жив, на нем стоит антивирус и странностей не замечено, - пояснил Кузякин ТАСС.- Но проблема в том, что на каждом смартфоне прямо с завода уже гарантированно стоит несколько программ, которые ведут фиксацию, протоколирование и передачу различных данных, собираемых негласно. И самое ужасное, что доступ к ним имеет неограниченный круг лиц, который может включать не только спецслужбы других стран, но даже школьников на аутсорсинге и просто скучающих айтишников.

По словам специалиста, большинство пользователей добровольно соглашаются на подобное положение дел.

- Мы даем такие разрешения банковским приложениям, сервисам доставки пиццы, службам такси, звонилкам и мессенджерам. И в каждом таком соглашении написано, что данные могут передаваться третьим лицам. А это значит всем! - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что некоторые сервисы намеренно используют подобные системы, чтобы знать предпочтения клиента: банки, дилерские автоцентры.

·Общество

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин  заявил, что люди сами дают согласие на передачу личных данных.

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что в каждом телефоне существуют заводские программы, гарантирующие передачу данных. Это не хакерские «примочки», а правда жизни.

- Большинство людей представляют себе слежку через телефон как нечто шпионское и хакерское. Нормальным людям достаточно понимания того, что телефон жив, на нем стоит антивирус и странностей не замечено, - пояснил Кузякин ТАСС.- Но проблема в том, что на каждом смартфоне прямо с завода уже гарантированно стоит несколько программ, которые ведут фиксацию, протоколирование и передачу различных данных, собираемых негласно. И самое ужасное, что доступ к ним имеет неограниченный круг лиц, который может включать не только спецслужбы других стран, но даже школьников на аутсорсинге и просто скучающих айтишников.

По словам специалиста, большинство пользователей добровольно соглашаются на подобное положение дел.

- Мы даем такие разрешения банковским приложениям, сервисам доставки пиццы, службам такси, звонилкам и мессенджерам. И в каждом таком соглашении написано, что данные могут передаваться третьим лицам. А это значит всем! - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что некоторые сервисы намеренно используют подобные системы, чтобы знать предпочтения клиента: банки, дилерские автоцентры.