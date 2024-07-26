Омск-Информ
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·Общество

Однако общее удобство экологичного образа жизни в Омске ниже, чем в других 11 крупных городах.
Омск занял 3-е место из 15 в рейтинге по развитию велоинфраструктуры. Как выяснили аналитики 2ГИС, на таком же уровне находится Санкт-Петербург.
В Омске оказалась одна из лучших среди мегаполисов длина велодорожек на 100 тысяч жителей – 3,27 км. У Санкт-Петербурга огромные велопарковки (в среднем 1 000 мест на 100 тысяч жителей) и много велопрокатов.
Отметим, что Омск занял 12-е место из 15 среди городов, где удобнее вести экологичный образ жизни. В рамках этого рейтинга специалисты оценивали не только велоинфраструктуру, но также доступность парков, общественного транспорта и экопрактик. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь.
·Общество

Однако общее удобство экологичного образа жизни в Омске ниже, чем в других 11 крупных городах.
Омск занял 3-е место из 15 в рейтинге по развитию велоинфраструктуры. Как выяснили аналитики 2ГИС, на таком же уровне находится Санкт-Петербург.
В Омске оказалась одна из лучших среди мегаполисов длина велодорожек на 100 тысяч жителей – 3,27 км. У Санкт-Петербурга огромные велопарковки (в среднем 1 000 мест на 100 тысяч жителей) и много велопрокатов.
Отметим, что Омск занял 12-е место из 15 среди городов, где удобнее вести экологичный образ жизни. В рамках этого рейтинга специалисты оценивали не только велоинфраструктуру, но также доступность парков, общественного транспорта и экопрактик. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь.