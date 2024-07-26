Однако общее удобство экологичного образа жизни в Омске ниже, чем в других 11 крупных городах.

Омск занял 3-е место из 15 в рейтинге по развитию велоинфраструктуры. Как выяснили аналитики 2ГИС, на таком же уровне находится Санкт-Петербург.

В Омске оказалась одна из лучших среди мегаполисов длина велодорожек на 100 тысяч жителей – 3,27 км. У Санкт-Петербурга огромные велопарковки (в среднем 1 000 мест на 100 тысяч жителей) и много велопрокатов.