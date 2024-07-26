Десять вечнозеленых красавиц в кашпо установят на улице Ленина в ближайшие выходные, а ко Дню города еще столько же туй разместят на Соборной площади.

Сегодня на улице Ленина в Омске городские службы убрали аварийные высохшие ели. На их месте агрономы вскоре установят 10 больших туй, растущих в кашпо. Пока что дорожники ремонтируют плиточное покрытие тротуара на Ленина. А в выходные дни, по согласованию с собственниками здания, службы благоустройства привезут и установят в деревянных кашпо двухметровые колоновидные туи сорта «Смарагд». Растения этого сорта отличаются морозоустойчивостью, также они приспособлены расти даже в загазованной городской среде.

Еще 10 аналогичных видов туй будут установлены на Соборной площади ко Дню города.

В дальнейшем агрономы будут следить за состоянием новых деревьев. Специалисты обеспечат интенсивный полив и подпитку удобрениями.