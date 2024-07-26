Мужчина выжил, но избежать травм ему не удалось.

Сегодня около 09:20 на железнодорожном переезде в Калачинском районе случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в шлагбаум и ограждение закрытого переезда.

Мужчину с травмами и признаками опьянения доставили в больницу. На него составили 6 административных материалов, а после анализов собираются привлечь к ответственности за пьяное вождение.

Отметим, что в этом году в Омской области произошло уже 74 аварии с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП погибли 6 человек и 115 получили травмы.