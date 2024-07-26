Омск-Информ
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·Общество

С Александром Скуратовым попрощались 21 июля.

В Таре похоронили погибшего на СВО Александра Скуратова. Траурная церемония прошла в воскресенье, 21 июля, но известно об этом стало только сейчас. Отпевание прошло в Спасском соборе.

Дата гибели бойца не сообщается. У него остались жена и дети.

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·Общество

С Александром Скуратовым попрощались 21 июля.

В Таре похоронили погибшего на СВО Александра Скуратова. Траурная церемония прошла в воскресенье, 21 июля, но известно об этом стало только сейчас. Отпевание прошло в Спасском соборе.

Дата гибели бойца не сообщается. У него остались жена и дети.

1050