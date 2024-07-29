Библиотеки города запустили проект «Арт-лаборатория» при поддержке социальной программы «Родные города» с целью привить школьникам любовь к книгам.

Проект «Арт-лаборатория» создан в рамках программы «Родные города» при поддержке Омского НПЗ. Омские библиотеки придумали, как привить детям школьного возраста любовь к чтению. Суть проекта в том, чтобы не просто заставить детей читать, а сделать этот процесс увлекательным и значимым для них. Программа основана на идее «от чтения к творчеству», где школьники, в возрасте от 8 до 14 лет, не только обсуждают прочитанные книги, но и воплощают их темы в прикладном творчестве. Для усиления эмоциональной связи с литературными героями проект использует возможности искусственного интеллекта. Дети совместно формируют образ героя, используя нейросети, которые на основе описаний в книге создают его виртуальную модель.

– Поддержка образовательных проектов является одним из основных направлений программы социальных инвестиций «Родные города». Создание подобных объектов, как мобильная арт-лаборатория, считается фундаментальным вкладом в развитие маленьких омичей и сыграет положительную роль в их будущем. А Омский НПЗ поддерживает такие проекты, оказывая финансовую, медийную и экспертную помощь, – отметил генеральный Омского НПЗ Олег Белявский.

По словам заместителя мэра города Омска Инны Елецкой грантовый проект, реализованный благодаря идеям «Омских муниципальных библиотек» и поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» служит на пользу городу и его юным жителям.

– Библиотеки используют любые способы, чтобы привить детям любовь к чтению. В этом году подключили нейросети. Верю в успех проекта. Думаю, что эта история не на один год, настолько интересный найден подход, – подчеркнула Елецкая.

Уточним, что занятия проводятся в библиотеках Советского округа, и до конца года планируется провести 90 занятий, каждое из которых – это уникальная возможность для ребят открыть для себя мир книги в новой и необычной форме.