На ребенка после уроков набросился одноклассник.

Октябрьский районный суд Омска рассмотрел иск местной жительницы, которая требовала компенсацию за травмы своего сына у школы и родителей обидчика. После уроков мальчика избил одноклассник на крыльце школы. Множественные удары причинили средний вред здоровью ребенка.

Мать просила взыскать со школы и родителей 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда за страдания сына и еще 200 тыс. рублей за свой стресс. Однако суд удовлетворил иск только частично. Школу обязали заплатить 259 000 рублей, а родителей обидчика – 111 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило. У школы и родителей есть время его обжаловать.