Омск-Информ
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·Общество

Он будет ходить с 12 до 17 часов по маршруту Автовокзал – Городок Водников.

Завтра, 27 июля, в Омске состоится II Международный иртышский Сабантуй. Мероприятие пройдет в парке «Зеленый остров». Для удобства гостей и участников мэрия решила запустить специальный автобусный маршрут. Транспорт будет следовать по схеме Автовокзал – Городок Водников.

– Автобус среднего класса будет курсировать по городу с 12 до 17 часов. Он проедет по улицам Лукашевича – Красный Путь – метромосту – 70 лет Октября – Степанца – Перелета – проспекту Комарова и будет подбирать пассажиров на всех действующих остановках по пути следования, – рассказали в мэрии.

На лобовом стекле автобуса будет написано «Иртышский Сабантуй». Оплата за проезд в автобусе будет взиматься по городскому тарифу.

·Общество

Он будет ходить с 12 до 17 часов по маршруту Автовокзал – Городок Водников.

Завтра, 27 июля, в Омске состоится II Международный иртышский Сабантуй. Мероприятие пройдет в парке «Зеленый остров». Для удобства гостей и участников мэрия решила запустить специальный автобусный маршрут. Транспорт будет следовать по схеме Автовокзал – Городок Водников.

– Автобус среднего класса будет курсировать по городу с 12 до 17 часов. Он проедет по улицам Лукашевича – Красный Путь – метромосту – 70 лет Октября – Степанца – Перелета – проспекту Комарова и будет подбирать пассажиров на всех действующих остановках по пути следования, – рассказали в мэрии.

На лобовом стекле автобуса будет написано «Иртышский Сабантуй». Оплата за проезд в автобусе будет взиматься по городскому тарифу.