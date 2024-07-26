Женщина отдала мошенникам деньги, которые убедили омичку, что на нее оформили кучу кредитов.

В полицию обратилась 36-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Полицейские выяснили, что несколько дней назад омичке позвонил мужчина, который представился представителем оператора сотовой связи. Он заявил, что для того, чтобы и дальше пользоваться номером, женщине нужно продиктовать коды, которые придут ей на телефон.

После этого омичка получила в мессенджере сообщение, что в ее личный кабинет на «Госуслугах» кто-то зашел. Женщина позвонила в «техподдержку», где ей рассказали, что ее личные данные получили третьи лица, которые подали заявки в несколько банков на получение кредитов.

Далее к разговору подключился якобы сотрудник Центробанка, который убедил женщину, что опасность реальная. Чтобы «обезопасить» себя, он предложил понизить свой кредитный потенциал, для этого оформить в банке кредит.

Эти деньги якобы Центробанк выделил для борьбы с мошенниками, поэтому их нужно отправить на «резервный счет». Благодаря такой схеме деньги «смогут вернуться» в Центробанк, а омичка получит документы для аннулирования взятых кредитов, и они не будут в дальнейшем отображаться в кредитной истории.

Женщина последовала инструкции мошенников и оформила займы в двух банках почти на 2 млн рублей, а затем перевела злоумышленникам. Когда через 2 недели документы не пришли, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.