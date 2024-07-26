Омск-Информ
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·Происшествия

На водителя составили 15 протоколов об административных правонарушениях.

Сотрудники Госавтоинспекции ловили в Омске и его пригороде лихача на иномарке, который отказался реагировать на требования полицейских. Погоня началась в Кировском округе Омска, спустя некоторое время нарушитель выехал на загородную трассу и направился в сторону райцентра Азово. На требования об остановке он по-прежнему не реагировал.

– В результате было применено огнестрельное оружие. Нарушитель съехал в кювет и был задержан, – сообщили в полиции.

Им оказался 34-летний омич, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него 15 протоколов об административных правонарушениях.

·Происшествия

На водителя составили 15 протоколов об административных правонарушениях.

Сотрудники Госавтоинспекции ловили в Омске и его пригороде лихача на иномарке, который отказался реагировать на требования полицейских. Погоня началась в Кировском округе Омска, спустя некоторое время нарушитель выехал на загородную трассу и направился в сторону райцентра Азово. На требования об остановке он по-прежнему не реагировал.

– В результате было применено огнестрельное оружие. Нарушитель съехал в кювет и был задержан, – сообщили в полиции.

Им оказался 34-летний омич, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него 15 протоколов об административных правонарушениях.