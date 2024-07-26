Житель города не явился в положенный срок на службу и уехал в область.

Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор молодому человеку, которому предстояло пройти службу в армии.

По данным суда, военнослужащий, не желая исполнять военные обязанности, с целью уклониться от них, 18 декабря прошлого года не явился в установленный срок на службу. Более того, уехал в Омскую область, где проводил время по своему усмотрению и возвращаться не хотел. В военную комендатуру он прибыл только по настоятельному приглашению воинских должностных лиц 22 марта нынешнего года.

В итоге суд назначил военному наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима в 5,5 месяцев.

Приговор в законную силу еще не вступил.