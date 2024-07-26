Злоумышленники незаконно помогали мигрантам перебраться на территорию РФ.

В ноябре 2023 года пограничники вместе с сотрудниками регионального УФСБ перекрыли канал незаконной миграции. На территории Омской области задержали двух россиян и одного гражданина из Центральной Азии, которые пытались организовать незаконный въезд в Россию целой группы иностранцев из Южной Азии.

Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас суд вынес приговор по статье «Организация незаконного въезда в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Иностранца приговорили к двум годам колонии общего режима, а россиян – к году колонии общего режима и пяти годам колонии строгого режима (по совокупности в ранее назначенным наказанием) соответственно.

Также суд обратил в собственность государства автомобиль, на котором перевозили иностранцев. Приговор вступил в законную силу.