«Омск-информ» выяснил, какие виды являются самыми травмоопасными, что приводит к травмам и как выбрать подходящий вид спорта для ребенка.

По данным статистики, в Омске около 29 % детей от 3 до 15 лет посещают спортивные секции. В список наиболее популярных видов спорта входят футбол, дзюдо и художественная гимнастика. При этом, по данным сайта «Спортивная медицина», около 2–5 % от всех травм приходится именно на спорт.

Спортивный врач Омского врачебно-физкультурного диспансера Кристина Горбенко рассказала «Омск-информу», какие виды являются самыми травмоопасными, что приводит к травмам и как выбрать самый подходящий вид спорта для ребенка.

Безопасное плавание Vs травматичный хоккей

В каждом виде спорта есть типичные травмы. Легкоатлеты обычно травмируют колени, теннисисты – локти. У футболистов чаще других бывает разрыв крестообразных связок или мениска. Ушибы пальцев и кистей – у баскетболистов и волейболистов. Это типично в основном для профессиональных спортсменов. У детей обычно случаются ушибы и переломы в любых видах спорта.

– По статистике наиболее травмоопасными считаются контактные виды спорта и виды на льду. Это единоборства, бокс, футбол, хоккей и фигурное катание. Причем хоккей одновременно и контактный вид, и вид на льду. Наиболее безопасно плавание. Оно органично развивает все группы мышц, формирует правильную осанку, тренирует дыхательную систему и выносливость. Считается, что вода также снимает нервное напряжение, нагрузку с позвоночника и суставов, – отметила Кристина Горбенко.

Причины травм

Травмы обычно происходят из-за плохой организации работы, когда тренер недостаточно дисциплинировал группу. Слишком большие нагрузки, если ребенок к ним физически не подготовлен, тоже могут приводить к травмам.

– Особое внимание надо уделить правильной экипировке. В футболе нужны бутсы, которые подбирают в зависимости от покрытия. В хоккее – защита, в велоспорте – костюм и шлем. Нужно выслушать рекомендации тренера и не экономить на этом, – отметила Горбенко.

Чтобы избежать травм, родители должны контролировать, чтобы ребенок сбалансированно питался, высыпался и соблюдал режим труда и отдыха. У ребенка не должно быть чрезмерных физических и психических нагрузок. Не надо отправлять его сразу на несколько секций, помимо учебы.

Поводом для беспокойства является переутомление ребенка, жалобы на то, что у него что-то не получается. Ребенок может говорить, что не хочет на тренировку или как-то увиливать.

– Во время стресса от экзаменов физическая работоспособность хуже, повышается риск травматизма. В сезоны ОРВИ, при первых признаках насморка тоже лучше уменьшить физические нагрузки, как минимум для того, чтобы ребенок не разболелся и не заразил других, – говорит Кристина Горбенко.

Какой спорт выбрать?

При выборе секции стоит учитывать многие факторы, и в первую очередь состояние здоровья ребенка. Перед началом тренировок нужно пройти медосмотр в поликлинике по месту жительства (сдать анализы крови и мочи, ЭКГ, эхоКГ) и получить допуск у педиатра. По индивидуальным показаниям нужно проконсультироваться с узкими специалистами. Кому-то может не подойти даже самое безопасное плавание, например, если противопоказаны переохлаждения.

При длительном спортивном стаже и высоких спортивных результатах медицинское освидетельствование осуществляется во врачебно-физкультурном диспансере, где спортсмен проходит углубленное медицинское обследование.

Выбирать вид можно в зависимости от того, чего не хватает ребенку и какие качества хотелось бы развить. Одни виды спорта лучше тренируют ловкость, координацию и гибкость, другие – выносливость, силу, скорость.

При выборе стоит учитывать темперамент и интересы ребенка. Также имеет значение пол и возраст.

– Если растить профессионального спортсмена, то тренировки стоит начинать уже с 4-5 лет. Если такой задачи нет, то можно начинать с 6 лет, но спорт должен быть обязательно. В целом мы рекомендуем приобщать ребенка к спорту в 5 лет и в первую очередь уделять внимание общей физической подготовке, – рассказывает врач.

Существуют и федеральные стандарты , в которых прописан минимальный возраст для каждого вида спорта.