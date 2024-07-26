Военнослужащий попал в ДТП в нетрезвом виде, а когда аварию стали оформлять, он оскорбил сотрудника полиции.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Серику Бисимбаеву. Суд установил, что 25 июня 2023 года мужчина ехал за рулем автомобиля Datsun on-DO, когда попал в ДТП. В это время он был пьян.

Когда на место происшествия приехали полицейские, чтобы оформить ДТП, Бисимбаев публично оскорбил одного из них. За это на мужчину составили административный протокол.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 220 тыс. рублей, а также лишил его водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в силу.