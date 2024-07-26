Глава Омского района вместе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан проверили ход восстановительных работ.

Решением областного штаба по ликвидации последствий паводка за Омским районом закреплено два населенных пункта: Ашеваны и Тюрметяки. Геннадий Долматов по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко совершил рабочую поездку в Усть-Ишим. С ним также отправился заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Глава Омского района побывал в деревне Ашеваны. Там был проведен сход граждан в местной мечети.

Жителям, пострадавшим от паводка, предоставили гуманитарную помощь, а также рассказали о том, как будут проходить восстановительные работы, и разъяснили порядок возмещения затрат.

– Проверил, как устроились волонтеры от Омского района, как идет процесс просушки домов. Пока прибыло 15 человек, которые уже приступили к подготовке жилых помещений к зиме, – прокомментировал свое пребывание в Усть-Ишимском районе Геннадий Долматов.

На следующей неделе в Усть-Ишимский район будут дополнительно направлены 15 человек строительных специальностей.