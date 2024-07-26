Организаторы гранта - Министерство внутренней политики Омской области при поддержке Фонда Президентских грантов.

В Омской области завершился конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в 2024 году.

Омская экологическая организация «Земля — наш общи дом» одержала победу в конкурсе в номинации «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников», представив проект «Международная школа экологической дипломатии». Напомним, что Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом» зарегистрирована 6 мая 2010 года на базе кафедры экологии и биологии Омского ГАУ.

Основная задача проекта — налаживание международных отношений между Россией и Казахстаном в области экологии, а также привлечение внимания обеих стран к социально-экологическим проблемам, сопровождающих использование трансграничных водных ресурсов с учетом интересов обеих стран. В первую очередь планируется поднять интерес молодежи к этим вопросам.

Проект стартует в сентябре 2024 года и завершится 30 июня 2025 года. Общая сумма средств на реализацию проекта составит 1 320 тыс. руб. Сумма гранта 800 тыс., софинансирование организации и Омского ГАУ - 520 тыс. руб.

Социальными партнерами организации при реализации проекта выступили: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Евразийский национальный университет им. Л.И. Гумилева, Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды «Экологический центр».